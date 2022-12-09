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MSB: “Piri Reis denizaltısı, deniz testlerine başladı”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi çerçevesinde inşa edilen ilk denizaltı Piri Reis’in 6 Aralık’ta deniz testlerine başladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi çerçevesinde inşa edilen ilk denizaltı Piri Reis'in 6 Aralık'ta deniz testlerine başladığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi çerçevesinde inşa edilen ilk denizaltı Piri Reis'in 6 Aralık'ta deniz testleri başladı. Piri Reis denizaltımıza icra edeceği harekâtlarda emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz” ifadelerine yer verildi.

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