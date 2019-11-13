İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MSB: "PKK/YPG'nin tahrip ettiği okullar diğer ilgili kurum ve koordineli olarak incelemeler sürüyor”

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG’nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması için diğer kurumlarla inceleme sürüldüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması için diğer kurumlarla inceleme sürüldüğünü bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:


“Kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak incelemelerini sürdürüyor."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.