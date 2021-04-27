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MSB: “Şehidimizin kanı yerde kalmadı, 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit olan Mustafa Çalım’ın intakımının alındığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit olan Mustafa Çalım'ın intakımının alındığını duyurdu.


Irak'ın kuzeyinde 26 Nisan tarihinde Pençe-Yıldırım harekatı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada P. Söz. Er Mustafa Çalım şehit olmuştu. MSB şehidin kanının yerde kalmadığını, Mustafa Çalım'ın şehit edildiği noktada 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Pençe-Yıldırım operasyonunda kahraman silah arkadaşımız Er Mustafa Çalım'ın şehit düştüğü noktada tespit edilen 1 PKK'lı terörist kaçamadan etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin yanında AK-47 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar ve 2 adet mühimmatı da ele geçirildi. Operasyonlar sırasında şehit düşen Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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