İhlas Haber Ajansı

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MSB: "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan'a ulaştı"

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketi sonrası Türkiye’de gönderilen yardımların Pakistan’a ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketi sonrası Türkiye'de gönderilen yardımların Pakistan'a ulaştığını bildirdi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan'a ulaştı. Bir kez daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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