MSB: "Şemdinli'de etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Derecik'te işçilere saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi"

Milli Savunma Bakanlığı, Şemdinli Balkayalar bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin Derecik'te işçilere saldıran gruptan olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda, “Şemdinli Balkayalar bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Derecik bölgesinde yol yapım çalışması yapan ve evine ekmek götürmekten başka amacı olmayan masum işçi kardeşlerimize saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi. Hain saldırıda şehit düşen işçi kardeşimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.