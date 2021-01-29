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MSB “Şiddetli Soğuklarda Barınma Etiğimi”nin gerçekleştirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla Hakkari’de bulunan Kahraman Komandoların “Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi”nin başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla Hakkari'de bulunan Kahraman Komandoların “Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi”nin başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.


MSB yaptığı paylaşımda ise “Kahramanlığıyla korkaklığı ezen, zaferini mertlikle yoğuran Komandolarımız zorlu eğitimlerine devam ediyor. Hakkâri'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli Komandolarımız, 'Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi'ni başarıyla gerçekleştirdi” ifadelerine yer verdi.

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