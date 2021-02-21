İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MSB sınırda 4 teröristin yakalandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollardan Türkiye’ye girmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını, şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını, şahıslardan 2'sinin HTŞ, 2'sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin HTŞ, 2'sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.