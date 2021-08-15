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MSB: "Sinop'ta selden yıkılan köprülerin yerine Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü kuruldu”

ANKARA (İHA) – Milli Savunma Bakanlığı, Sinop’ta selden yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü’nün (ZAAK) kurulduğunu bildirdi.

ANKARA (İHA) – Milli Savunma Bakanlığı, Sinop'ta selden yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü'nün (ZAAK) kurulduğunu bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Sinop'ta selden yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) kuruldu” denildi

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