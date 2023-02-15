İhlas Haber Ajansı

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MSB Şırnak'ta bir vatandaşı helikopterle tahliye etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak Beytüşşebap’ta yüksekten düşerek yaralanan bir vatandaşın helikopterle hastaneye tahliye edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak Beytüşşebap'ta yüksekten düşerek yaralanan bir vatandaşın helikopterle hastaneye tahliye edildiğini bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Şırnak Beytüşşebap'ta yüksekten düşerek yaralanan bir vatandaşımız Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesine tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar dileriz” denildi.

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