MSB: "Suriye rejimi tarafından İdlib'e hava saldırısı 8 sivil hayatını kaybetti"

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'in Ariha bölgesine Suriye rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 8 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye rejimi tarafından İdlib'in Ariha bölgesinde sivil yerleşim yerine yapılan insanlık dışı hava saldırısında 8 masum sivil katledilirken, 20'den fazla sivil de yaralandı" denildi.