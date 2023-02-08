İhlas Haber Ajansı

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MSB: "TCG İskenderun, İskenderun Limanı'na yardım malzemelerini teslim etti"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) İskenderun’un İskenderun Limanı’na yardım malzemelerini teslim ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) İskenderun'un İskenderun Limanı'na yardım malzemelerini teslim ettiğini bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG İskenderun personel nakliye gemimiz, İskenderun Limanı'na yardım malzemelerini teslim etti ve depremde yaralanan vatandaşlarımızın gemiye intikalini sağlayıp Mersin'e doğru hareket etti" ifadelerine yer verildi.

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