İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MSB: "TCG Sancaktar ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3'üncü Sınıf öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde Oruç Reis araştırma gemimize refakat eden TCG Gelibolu ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etm

MSB: "TCG Sancaktar ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3’üncü Sınıf öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde Oruç Reis araştırma gemimize refakat eden TCG Gelibolu ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra etmiştir.

MSB: "TCG Sancaktar ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3'üncü Sınıf öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde Oruç Reis araştırma gemimize refakat eden TCG Gelibolu ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etmiştir."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.