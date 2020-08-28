MSB: "TCG Sancaktar ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3'üncü Sınıf öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde Oruç Reis araştırma gemimize refakat eden TCG Gelibolu ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etm

MSB: "TCG Sancaktar ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3'üncü Sınıf öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde Oruç Reis araştırma gemimize refakat eden TCG Gelibolu ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etmiştir."