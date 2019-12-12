MSB:” Tel Abyad ve Rasulayn'da toplam 41 yol kontrol noktası oluşturuldu”

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yollarda PKK/YPG ve DEAŞ'ın bombalı araçları ve teröristlerin geçişlerini önlemek amacıyla kapsamlı kontroller yapıldığını ve 41 yol kontrol noktası oluşturulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için Barış Pınarı bölgesindeki yollarda kapsamlı kontroller yapılıyor. Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'ın bombalı araçları başta olmak üzere terörist geçişlerini önlemek için 7/24 yol kontrollerini sürdürülüyor. Kahraman komandolarımızın icra ettiği kapsamlı arama tarama faaliyeti sayesinde kaçakçılığında önüne geçiliyor. Barış Pınarı bölgesinde tesis edilen 41 yol kontrol noktasında tüm araçların şasi ve motor numaraları kayıt altına alınıyor ve birer etiketle araçların kolay bir şekilde tanınması sağlanıyor. Ayrıca kontrol noktalarında geçiş yapanların kimlik bilgileri de kontrol edilerek, tüm faaliyetler kamera ile kayıt altına alınıyor. Araçların aranması esnasında gelişmiş elektronik cihazların kullanımı yanında bomba arama ve narkotik köpeklerimiz de Mehmetçiklerimiz ile birlikte etkin şekilde kullanılıyor. Bu kapsamda kontrol noktalarımızda toplam 47 köpeğimiz görev yapıyor. Yöre halkının dilini bilen Mehmetçiklerimiz, halkın günlük yaşamını olumsuz etkilemeden Suriyeli kardeşlerimizin de desteğini alarak yol kontrol noktalarında faaliyetlerini sürdürüyor” denildi.

"Şimdiye kadar toplam 41 yol kontrol noktası tesis edildi, yenileri için çalışmalar devam ediyor"

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde başta Tel Abyad ve Rasulayn'da olmak üzere kırsal kesimlerde toplam 41 yol kontrol noktası oluşturulduğu belirtilen açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktalarının sayısını artırmak üzere çalışmalar hızla devam ediyor. Yol kontrol noktalarında muhtemel bombalı araç saldırılarına karşı beton bloklarla mevzi ve koruganlar tesis ediliyor. Bu kapsamda yol kontrol noktalarının sayısının 66'ya ulaştırılması planlanıyor. Yol kontrol noktalarında araması yapılan ve kayıt altına alınan araçlar Mehmetçiklerimiz tarafından etiketleniyor. Rasulayn bölgesinde 3 bin 408, Tel Abyad bölgesinde de 4 bin 864 olmak üzere toplam 8 bin 272 araçta etiketleme işlemi yapıldı. Etiketlenen araçlar müteakip kontrollerde işlemlerin hızlıca yapılmasını sağlayarak, Suriyeli kardeşlerimizin hayatını zorlaştırmadan gerekli tedbirlerin alınmasını sağlıyor" ifadelerine yer verildi.