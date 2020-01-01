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MSB: “Tel Abyad'daki bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin bombalı saldırısı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin bombalı saldırısı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin de yaralandığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Tel Abyad Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristler, TSK yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı. Saldırıda 2 masum sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı” denildi.

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