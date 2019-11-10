İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MSB: "Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi"

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte havan ve roketlerle 16 taciz ve saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte havan ve roketlerle 16 taciz ve saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, TSK tarafından barış koridorunun tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğu belirtilerek, "TSK tarafından barış koridoru tesisine yönelik mevcut


mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.