MSB: “TSK, Afganistan'da meşru müdafaa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunmayacaktır”

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara, Türkiye'nin Afgan halkı istediği sürece yanlarında olacağını ve TSK'nın Afganistan'da meşru müdafaa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunmayacağını belirterek, “Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının halihazırda altı yıldır sürdürdüğü ve Afganistan için son derece kritik olduğu bilinen Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın emniyetle işletilmesi görevine devam etme durumu söz konusudur” dedi.

Milli Savunma Bakanlığında yer alan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara, Milli Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumlarının kara, deniz ve hava ile 84 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak, Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak maksadıyla yurt içinde ve dışında terör örgütlerine karşı mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar fedakarlık ve kahramanlıkla yürütmeye devam ettiğini söyledi. Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiğini belirten Binbaşı Kara, son iki ay içerisinde yurt içi ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ de dahil terör örgütlerine karşı mücadele edildiğini ve 10'u büyük, 30'u orta çaplı olmak üzere 40 operasyonun icra edildiğini ifade ederek, “24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise bin 595 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

“Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başlangıcından bu yana 215 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

23 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Metine ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak başlayan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planladığı şekilde başarı ile devam ettiğini dile getiren Binbaşı Kara, “Operasyonların başlangıcından bu yana 215 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 300'e yakın mağara/sığınak, 600'den fazla mayın/EYP tespit edilerek imha edilmiş; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Binbaşı Kara, hudutların güvenliğinin insan yoğunluklu sistemler yerine teknoloji yoğunluklu sistemlerle sağlandığını vurgulayarak, “İran sınır hattında 2019 yılında yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 74 bin 447 şahıs engellenmiş, 5 bin 16 şahıs yakalanmış, 2020 yılında 127 bin 434 şahıs engellenmiş, 185 şahıs yakalanmış, 2021 yılında ise 56 bin 994 şahıs engellenmiş, 542 şahıs yakalanmıştır” diye konuştu.

“Son iki ayda hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 40'ı FETÖ olmak üzere toplam 74 terörist yakalanmıştır”

Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son iki ayda Türkiye'nin sınırlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 bin 786 şahsın yakalandığının, 31 bin 545 şahsın ise hududu geçemeden engellendiğinin altını çizen Binbaşı Kara, “Bu şahıslar arasında 40'ı FETÖ olmak üzere toplam 74 terörist yakalanmıştır” dedi.

“TSK'nın Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın emniyetle işletilmesi görevine devam etme durumu söz konusudur”

Binbaşı Pınar Kara, uzun süredir Afganların huzuru ve refahı için yanlarında olan Türkiye'nin Afgan halkı istediği sürece de yanlarında olacaklarını belirterek, “Gelinen noktada diğer NATO üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilme kararı almaları üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının halihazırda altı yıldır sürdürdüğü ve Afganistan için son derece kritik olduğu bilinen Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın emniyetle işletilmesi görevine devam etme durumu söz konusudur” dedi.

Hava Muhabere Binbaşı Kara, NATO görevi ve ikili anlaşmalar kapsamında 20 yıldır sürdürülen danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sonlandırılırken sadece havalimanı işletilmesine yönelik görevin sürdürülmesine ilişkin diğer ülke ve Afganistan yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

“TSK, Afganistan'da en başından beri olduğu gibi muharip bir görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunmayacaktır”

Gerekli koşullar sağlandığı takdirde Afgan halkı ve Afganistan'ın ilişkileri açısından büyük katkı sağlayan, şu anda Türkiye'nin icra ettiği söz konusu görevi yerine getirmeye devam edecekleri bilgisini veren Binbaşı Kara, “Göreve devam edilmesi durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'da en başından beri olduğu gibi muharip bir görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunulmayacaktır” diye konuştu.

Suriye harekat alanlarında terörden arındırılan bölgelerdeki mayın/EYP temizliği ile hayatın normalleşmesi maksadıyla insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak devam ettiğini belirten Binbaşı Kara, şöyle devam etti:

“Rejimin Barış Pınarı bölgesi dışında yaşayan halkı cezalandırarak ülkemizi zor durumda bırakma gayretlerine rağmen Barış Pınarı bölgesi için yaptığımız sayısız katkıya yenisini eklemek adına Tel Abyad ve Resulayn'a Türkiye'den elektrik verilmesi maksadıyla yapılan çalışmalarda sona yaklaşılmıştır. Ayrıca güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri birliklerimiz tarafından engellenmektedir. Bu kapsamda son iki ayda Suriye harekat alanlarında kahraman komandolarımız tarafından DEAŞ terör örgütü mensupları dâhil olmak üzere 229 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.”

“500 yıllık tarihi kardeşlik bağlarımız olan Libya'da birliklerimiz tarafından Libyalı kardeşlerimize askeri eğitim, mayın/EYP temizliği desteği verilmektedir” diyen Hava Muhabere Binbaşı Kara, Libya halkının huzur ve güvenliğine katkı sağlanması amacıyla bugüne kadar 3 bin 541 mayın/EYP ve patlamamış mühimmatın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini aktardı.

“Yunanistan, tüm olumlu ve yapıcı çabalarımıza rağmen provokasyona, hukuk dışı ve saldırgan söylemlerine devam etmektedir”

Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemilerinin faaliyetlerini deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının refakat ve kontrolünde sürdürdüğünü hatırlatan Binbaşı Kara, şunları söyledi:

“Yunanistan, tüm olumlu ve yapıcı çabalarımıza rağmen provokasyona, hukuk dışı ve saldırgan söylemlerine devam etmektedir. Yunanistan'ın 1988 tarihli Türk-Yunan Atina Mutabakat Muhtırası'nda belirtilen 'Moratoryum Periyodu (15 Haziran-15 Eylül)' dikkate alınmadan 2021 yılının tamamını kapsayan ve Ege Denizi'nde deniz geçiş faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde üç adet daimi saha ile 1976 Bern Mutabakatı'na aykırı olarak Ege Denizi'nde araştırma faaliyetlerinde bulunmak üzere navtex/notmar/notam ilan etmesi ise bu tavır ve yaklaşımının bir örneğidir.”

“Yunanistan'ın moratoryumu ihlal eden uygulamalarına mütekabiliyet çerçevesinde aynıyla karşılık verme zorunluluğu doğmuştur”

Binbaşı Kara, Yunanistan'ın Türkiye'nin moratoryuma saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen moratoryuma uymayarak hukuk tanımaz tavrına devam ettiğini ifade ederek, “Konuya ilişkin gösterdiğimiz tüm yapıcı ve olumlu gayret ve girişimlerimizden maalesef sonuç alınamamış, Yunanistan'ın moratoryumu ihlal eden uygulamalarına mütekabiliyet çerçevesinde aynıyla karşılık verme zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda, 22 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan seyir duyuruları (notmar) ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahalarımız ilan edilmiştir” diye konuştu.

“1 Ocak - 28 Temmuz arasında FETÖ ile mücadele kapsamında 2 bin 713 personel kamu görevinden çıkarılmıştır”

MSB'nin tüm birimleri ile hassasiyet ve belirlenen kriterler çerçevesinde FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Binbaşı Kara, “15 Temmuz 2016'dan itibaren 23 bin 427 personel ihraç edilmiş, bin 869 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak - 28 Temmuz arasında; 2 bin 713 personel kamu görevinden çıkarılmış, 501 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 112 personel göreve iade edilmiş, 13 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir” dedi.