İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB: “TSK tarafından deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurulumu tamamlandı”

Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da seyyar tuvalet kurulumlarına aralıksız devam ediyor.

Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da seyyar tuvalet kurulumlarına aralıksız devam ediyor.


Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya paylaşımında, “8'inci Komando Tugayımız, Hatay'da arama-tarama ve yardım faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlarımız için seyyar tuvalet kurulumlarına da aralıksız devam ediyor. TSK tarafından deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurulumu tamamlandı. Beraberiz Türkiye” ifadeleri kullanıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.