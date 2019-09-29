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MSB: "Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden İHA, 2 adet F-16 tarafından düşürüldü"

Milli Savunma Bakanlığı, Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) 2 adet F-16 tarafından vurularak düşürüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) 2 adet F-16 tarafından vurularak düşürüldüğünü açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“28 Eylül 2019 tarihinde Milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis batısı bölgesinde Türk hava sahasını 6 kez ihlal etti. Yapılan koordinatlar sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik'ten kalkan iki adet F-16 tarafından saat 13.24'te vuruldu. İHA'nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu.”

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