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MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü yedinci kara devriyesi tamamlandı"

Milli Savunma Bakanlığı,Türk ve Rus askeri unsurlarının yedinci ortak kara devriyesinin, Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik sektöründe icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı,Türk ve Rus askeri unsurlarının yedinci ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik sektöründe icra edildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği yedinci ortak kara devriyesi icra edildi.”

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