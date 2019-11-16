MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü yedinci kara devriyesi tamamlandı"

Milli Savunma Bakanlığı,Türk ve Rus askeri unsurlarının yedinci ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik sektöründe icra edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği yedinci ortak kara devriyesi icra edildi.”