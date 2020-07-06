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MSB: "Van Gölü'nde, 27 Haziran 2020 tarihinde düzensiz göçmenleri taşırken alabora olarak batan teknenin bulunması ve müteakiben çıkarılması kapsamında yapılacak çalışmaya destek olmak maksadıyla görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, İsta

MSB: "Van Gölü’nde, 27 Haziran 2020 tarihinde düzensiz göçmenleri taşırken alabora olarak batan teknenin bulunması ve müteakiben çıkarılması kapsamında yapılacak çalışmaya destek olmak maksadıyla görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, İstanbul’dan Van’a intikal etti.

MSB: "Van Gölü'nde, 27 Haziran 2020 tarihinde düzensiz göçmenleri taşırken alabora olarak batan teknenin bulunması ve müteakiben çıkarılması kapsamında yapılacak çalışmaya destek olmak maksadıyla görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, İstanbul'dan Van'a intikal etti."

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