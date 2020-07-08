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MSB: "Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin bulunması ve müteakiben çıkarılması için bölgeye intikal eden “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz, uzaktan kumandalı sualtı arama cihazları ile çalış

MSB: "Van Gölü’nde düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin bulunması ve müteakiben çıkarılması için bölgeye intikal eden “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz, uzaktan kumandalı sualtı arama cihazları ile çalışmalara başladı.

MSB: "Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin bulunması ve müteakiben çıkarılması için bölgeye intikal eden “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz, uzaktan kumandalı sualtı arama cihazları ile çalışmalara başladı."

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