MSB: “Yarın 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise limanlarına girişi planlanmıştır”

Milli Savunma Bakanlığı, yarın 1'i Odessa'dan, 3'ü Çernomorsk'tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişinin planlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda; yarın 1'i Odessa'dan, 3'ü Çernomorsk'tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişi planlanmıştır. Sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.