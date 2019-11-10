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MSB: "Yaşam alanlarına döşenmiş 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD’li teröristler tarafından Suriye’de yaşam alanlarına döşenmiş 331 mayın ve 891 EYP’nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD'li teröristler tarafından Suriye'de yaşam alanlarına döşenmiş 331 mayın ve 891 EYP'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış PKK/PYD'li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenmiş binlerce mayın/EYP'den 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcı (EYP) TSK tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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