İhlas Haber Ajansı

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MSB, Yunanistan sınırında 15 kişinin yakalandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’den Yunanistan’a ve Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişinin yakalandığını duyurdu.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut Kartalları'mız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

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