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MSB:"Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gelen 192 Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi, sağlık kontrollerini müteakip 8 Temmuz'da Isparta'daki Teröristle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimlerin

MSB:"Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye’ye gelen 192 Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi, sağlık kontrollerini müteakip 8 Temmuz’da Isparta’daki Teröristle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimlerine başladı".

MSB:"Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gelen 192 Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi, sağlık kontrollerini müteakip 8 Temmuz'da Isparta'daki Teröristle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimlerine başladı".

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