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MSB'den Fatih Sondaj Gemisi paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden, Fatih Sondaj Gemisi’nin fotoğrafları paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden, Fatih Sondaj Gemisi'nin fotoğrafları paylaşıldı.


Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, "Selam olsun Karadeniz'in Fatihi'ne! Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz. Tüm milletimizin gözü aydın olsun. #MilliEnerjideYeniMüjde" notuyla yapılan paylaşımla, Fatih Sondaj Gemisi'ne ait fotoğraflar paylaşıldı.

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