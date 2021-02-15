MSB'den Gara'da şehit olanlar için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Gara'da Şehit askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK tarafından katledilen asker ve polisler için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Irak kuzeyi Gara'da şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük” ifadeleri kullanıldı.