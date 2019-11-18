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MSB'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne bayrak tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınadıklarını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınadıklarını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından “Bayrak bir milletin onurudur” başlığıyla yapılan açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC bayrağının Ada'da ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır” denildi.

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