İhlas Haber Ajansı

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MSB'den "Milli Anadolu Kartalı 2022" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, dün başlayan "Milli Anadolu Kartalı 2022" eğitiminden görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün başlayan "Milli Anadolu Kartalı 2022" eğitiminden görüntüler paylaştı.


Bakanlık, eğitimlerin 15 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Dün başlayan Milli Anadolu Kartalı-2022/1 eğitimi, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın koordinesinde devam ediyor. Eğitimler, 15 Nisan'a kadar milli unsurların katılımı ile sürecek" ifadeleri kullanıldı.

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