MSB'den nostaljik paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı Millî Mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara’daki askerî fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren fotoğrafları paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı Millî Mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askerî fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren fotoğrafları paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Millî Mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askerî fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihî fotoğrafları paylaştı.