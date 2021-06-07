MSB'den Pakistan'a başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'da meydana gelen tren kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Pakistan'da meydana gelen tren kazasında 30'dan fazla Pakistanlı kardeşimizin hayatını kaybettiğini, 50'den fazla yaralı olduğunu üzüntüyle öğrendik. Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, kardeş Pakistan halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.