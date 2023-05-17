İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB'den şehit uzman çavuş için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde PKK’lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik için başsağlığı mesajı yayımladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “16 Mayıs 2023 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.