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MSB'den “Süper Ay”lı paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden Türk komandolarının Hakkari Çukurca’da Süper Ay’ın ışığında teröristlere karşı gerçekleştirdikleri harekatın fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden Türk komandolarının Hakkari Çukurca'da Süper Ay'ın ışığında teröristlere karşı gerçekleştirdikleri harekatın fotoğraflarını paylaştı.


MSB, 2 bin 173 rakımlı tepe üs bölgesinde gerçekleştirilen harekata ait fotoğrafları paylaştığı gönderide “Bize Ay Yıldız'ın ışığı yeter! Kahraman Komandolarımız dün gece 2173 rakımlı Tepe Üs bölgesinde icra ettikleri teröristle mücadele harekâtını Süper Ayın ışığında gerçekleştirdi” ifadelerine yer verdi.

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