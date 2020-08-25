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MSB'den TCG GEDİZ ve TCG BARBAROS fırkateynleri açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na katılan TCG GEDİZ ve TCG BARBAROS, İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ITS ETNA akaryakıt gemisinden Doğu Akdeniz’de akaryakıt ikmali yaptığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekâtı'na katılan TCG GEDİZ ve TCG BARBAROS, İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ITS ETNA akaryakıt gemisinden Doğu Akdeniz'de akaryakıt ikmali yaptığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG GEDİZ ve TCG BARBAROS fırkateynlerimiz, İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ITS ETNA akaryakıt gemisinden Doğu Akdeniz'de 25 Ağustos 2020 tarihinde denizde akaryakıt ikmali yapmış ve işbirliği usulleri geliştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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