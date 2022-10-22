Muğla açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, biri hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah saat 04.09'da Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı ve göçmenler arasında yer alan bilinci kapalı 1 kişinin vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi. 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edilen kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Elleri kelepçelenerek darp edildiler

Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinde ise Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yakalandıkları, değerli eşyalarının alındığı, ellerinin kelepçelenerek darp edildikleri, can salına bindirilerek Türk karasularına geri itildikleri bilgileri yer aldı.