Muğla'da yapılan kazı çalışmasında çok sayıda tarihi eser bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde milattan önce 4'üncü yüzyıla dayanan 15 mezar ile çok sayıda eser bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğünce kazı çalışması başlatılan Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde çok sayıda tarihi esere ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da incelemelerde bulunduğu lahit alanındaki buluntular ve mezar tipleri, bölgenin Halikarnassos Antik Kenti'nin Roma Dönemi öncesi Nekropol alanı olduğunu kesinleştirildi.

Gün ışığına kavuşan mezarları inceleyen uzmanlar alandaki açma çalışmalarını çok yönlü olarak genişletti. Bakanlık kazılarında ortaya çıkarılan buluntuların en önemlisinin ise lahit olduğu uzmanlarca belirtildi. Eserlerin Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilenmesi için çalışmalar da başlatıldı.