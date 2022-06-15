Muharrem İnce'den BBP Genel Başkanı Destici'ye ziyaret

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin hazırladığı “Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu”nu görüşmek üzere, “Ortak Akla Çağrı” mektubuna karşılık veren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ve bir saati aşan görüşmenin ardından iki lider basın açıklaması yaptı.

Rapor için 19 siyasi parti genel başkanına mektup yazdıklarını hatırlatan Muharrem İnce, “Biz raporumuzu kendilerine sunduk. Bu rapor tartışmaya açık bir rapordur. Beğendiğiniz kısımları dile getirin, beğenmedikleriniz, eleştirileriniz varsa bize iletin, düzeltelim. Ortak akılla ortak çözüm bulalım. Bütün siyasi partilerin gıda, beslenme, tarım üzerinde ortak söz söylemeye, önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak olan su problemiyle ilgili şimdiden bütün yurttaşlarımızı ve devletin yöneticilerini uyarmak istiyoruz” diye konuştu.

BBP lideri Destici ise ziyareti için Memleket Partisi Genel Başkan İnce'ye teşekkür ederek şunları söyledi:

“Tarım, hayvancılık, toptan gıda çok daha stratejik bir alan haline dönüştü. Biz BBP olarak başından beri bu hususa dikkati çektik. Partimiz gıda komisyonu, bu hususlarla ilgili çalışmalarının bir kısmını Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumlarla paylaştı. Enflasyon ve hayat pahalılığı şu anda ülkemizin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi ve milletimizin canını yakmaya devam ediyor. Lakin bugüne kadar yılbaşında olsun, önümüzdeki temmuzda olsun enflasyon oranları nispetinde, hatta üzerinde çalışan kesimlerimizle ilgili iyileştirmeler yapıldı.”