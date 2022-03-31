Muhittin Böcek'in danışmanı Atasoy: “Antalya Türkiye'nin en fazla ormanlık alanına sahip olan yer”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, “Antalya Türkiye'nin en fazla ormanlık alanına sahip olan yer. Bahsettiğimiz yüz ölçümünün yüzde 56'sı ormanlık alan olarak görülüyor” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, ATO Congresium'da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nin (EKO İKLİM) ikinci gününde Sektörler Meydanı'nda gerçekleştirilen “Yerel Yönetimlerde Yeşil Dönüşüm” oturumunda konuşmacı olarak yer aldı. Oturuma Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku Gümrükçü de katıldı. Burada katılımcılara hitaben sunum gerçekleştiren Atasoy, Antalya'nın Türkiye'nin en fazla ormanlık alanına sahip olduğunu, Antalya'nın yüz ölçümünün yüzde 56'sının ormanlık alan olarak görüldüğünü söyledi.

“Antalya ülkemizin en çok nüfus alan kentlerinden bir tanesi”

Antalya'nın biyoçeşitlilik açısından oldukça zengin olduğunu anlatan Atasoy, “Antalya ülkemizin en çok nüfus alan kentlerinden bir tanesi. Biyoçeşitlilik açısından oldukça zengin. Ören yerleri Türkiye'nin en fazla olduğu yer. Deniziyle, doğasıyla harika bir yer. O nedenden dolayı ulu önder Atatürk, Antalya'yı ziyaretinde ‘Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' demiş. Öylesine söylenmiş bir söz değil. Tabi bu bizim bu anlamda sorumluluğumuzu da artıran bir durumu ortaya çıkarıyor. Çünkü biz bütün ekonomimizi aslında doğamıza borçluyuz. İklim değişikliğine uyum noktasında bu nedenle de daha çok büyük hassasiyet göstermemiz lazım” diye konuştu.

“Antalya Türkiye'nin en fazla ormanlık alanına sahip olan yer”

Son zamanlarda Antalya'da yaşanan orman yangınlarının daha da olacağı yönünde hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgulayan Atasoy, şunları söyledi:

“Doğu Akdeniz havzasında bildiğiniz gibi iklim değişikliğinin en çok etkileneceği bölgede, coğrafyada yer alıyoruz. Bu bir derece ile 3,5 santigrat derece değiştiği zaman 150 ile 500 kilometrelik kutuplara kayma olacak. Bu da bizim buradaki iklim değişikliğiyle ilgili sorunlarımızı ortaya çıkaracak. Neler olacak onlar sıcaklık, yağışlar, kuraklık, aşırı hava olayları bu ekranda gördüğünüz hepinizin de hemen hemen bildiği birçok sebep. Biz Antalya olarak bunların maalesef birçoğundan etkileniyoruz. Bu son yaşadığımız orman yangını da aslında bunun işareti ve bunun daha da olacağı yönünde bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. Antalya Türkiye'nin en fazla ormanlık alanına sahip olan yer. Bahsettiğimiz yüz ölçümünün yüzde 56'sı ormanlık alan olarak görülüyor”.

Lokman Atasoy, göreve geldiklerinde ilk yaptıkları işin İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü'nü kurmak olduğunu, İklim Dostu Kuruluş Belgesi'ni aldıklarını söyledi.