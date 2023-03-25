Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında dualarla anıldı

Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, mezarı başında dualarla anıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 14'üncü yılında sevenleri tarafından kabrinin başında anıldı. Anma töreninde yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, sevenleri tarafından Yazıcıoğlu'nun kabrinin üzerine kırmızı ve beyaz güller konuldu. Ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu'da sevenleri ile birlikte kardeşinin kabri başında dualar etti.