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Muhtar seçildiği gün bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Ankara’nın Haymana ilçesinde yerel seçimlerde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan muhtar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Haymana ilçesinde yerel seçimlerde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan muhtar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Haymana merkezindeki Çaldağ Mahallesi Muhtarlığına aday olan Hacı Ali Akçil seçim günü bıçaklı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı. Oyların sayılmasına saatler kala yaralanan Akçal, 25 yıllık muhtar olan rakibini 6 oy farkla geçmişti. Ancak 31 Mart'tan bu yana hastanede bulunan Akçil, muhtar seçildiğini öğrenemeden hayatını kaybetti. Keçiören Adli Tıp Kurumuna gönderilen Akçil'in cenazesinin yarın öğlen namazını müteakip Haymana'nın Durutlar Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

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