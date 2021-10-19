Muhtarlar adına "Hatıra Ormanı" oluşturuldu

İçişleri Bakanlığı tarafından "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla ülke genelindeki tüm köy ve mahalle muhtarları için Ankara'da hatıra ormanı oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla ülke genelindeki tüm köy ve mahalle muhtarları için Ankara'da hatıra ormanı oluşturuldu. Gölbaşı ve Çubuk ilçelerinde oluşturulan hatıra ormanlarına, 50 bin 340 muhtar adına birer fidan dikildi. Bunlara ait sertifikalar muhtarlara gönderildi. Gölbaşı'ndaki fidan dikim törenine, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgehan, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve 81 ilden gelen 250 muhtar katıldı.