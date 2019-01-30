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Mülkiye Kültür Merkezi açılıyor

Her yıl yaklaşık 150 bin kişiyi kültür ve sanatla buluşturan Çankaya Belediyesi, Ankara’nın merkezine yeni bir kültür merkezi daha kazandırdı.

Her yıl yaklaşık 150 bin kişiyi kültür ve sanatla buluşturan Çankaya Belediyesi, Ankara'nın merkezine yeni bir kültür merkezi daha kazandırdı. Mülkiye Kültür Merkezi 9 Şubat'ta açılıyor.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi topluluğu Mülkiyeliler Birliği ile imzaladığı protokolle Ankara'ya yeni bir kültür merkezi kazandırdı. Her yıl yaklaşık 50 bin kişiyi kültür ve sanatla buluşturan Çankaya Belediyesi, Mülkiye Kültür Merkezinin açılışını 9 Şubat'ta gerçekleştirecek.


Mülkiyeliler Birliğinin Kızılay'ın en işlek caddesi Yüksel'de yer alan tarihi misafirhanesi, Çankaya Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ile kültür merkezine dönüştürüldü. Kültürel hazine niteliğindeki binanın korunmasını ve geleceğe aktarılmasını amaçlayan protokol ile bina aslına uygun şekilde yeniden yapıldı. Dış görüntüsüne sadık kalınarak yapılan yenileme işleminde iç mekanlarda bir takım genişletme çalışmaları oldu. Proje kapsamında giriş katta sergi salonu ve kafe, birinci katta sanal kütüphane ve okuma salonu, ikinci katta 110 kişilik konferans salonu, üçüncü katta sanatsal faaliyetlerin olacağı atölyeler ve stüdyo yer alacak. Birçok aydın, yazar, siyasetçi ve sanatçıyı ağırlayan tarihi yapı, yenilenen haliyle yeniden birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

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