Mürsel Uluç Çankaya Evi'nden LÖSEV'e destek

Çankaya Belediyesi Mürsel Uluç Çankaya Evi resim ve halk oyunları kursiyerleri yeni yıl öncesi aldıkları hediyeler ile LÖSEV Doğal Yaşam Köyü'nü ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi Mürsel Uluç Çankaya Evi resim ve halk oyunları kursiyerleri, yeni yıl öncesi aldıkları hediyeler ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Doğal Yaşam Köyü'ne ziyarette bulundu. Kursiyerler, hem merkezi gezdi hem de LÖSEV'in verdiği hizmetleri yerinde görme fırsatı buldu. Çankayalıların hobi, kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarına ücretsiz ulaşabildiği, mahallelisi ile iletişime geçebildiği, sosyalleştiği alanlar olan Çankaya Evi dostlukların, paylaşımların ve sosyal projelerin de merkezi oldu. Her yıl farklı bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Mürsel Uluç Çankaya Evi, bu yıl da yeni yıl öncesi LÖSEV Doğal Yaşam Köyü'nü ziyaret etti. Çankaya Evinin resim ve halk oyunları kursiyerleri 0-16 yaş grubu kıyafetler ve oyuncaklar ile geldikleri merkezde lösemili çocukların ailelerinin kaldıkları evleri, aile konutlarını, üretim atölyelerini, spor tesislerini ve laboratuvarları gezdi. LÖSEV yetkilileri de kısa bir sunum ile vakıf hakkında bilgileri paylaştı.

Sosyal sorumluluk projesinin içerisinde yer alan kursiyerler, “LÖSEV gibi köklü bir kurumun tesisinde olmak onlarla dayanışma içinde olduğumuzu hissetmek güzel bir duygu. LÖSEV'in çalışmalarını sadece duyuyorduk, şimdi yerinde gözümüz ile gördük ve bir tuğla da biz koymaya çalıştık. Projeye önderlik eden Çankaya Belediyesine teşekkür ederiz” dedi. Diğer Çankaya Evleri de aynı şekilde LÖSEV Doğal Yaşam Köyü'nü ziyaret edecek.