Musiki Muallim Mektebi'nde tiyatro kursları başladı

Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı Musiki Muallim Mektebi'nde tiyatro heyecanı başladı.

Düzenlediği kurslarla her yaştan Mamaklı'yı kültür ve sanat aktiviteleri ile bir araya getiren Mamak Belediyesi, çocuk ve yetişkinler için tiyatro kurslarını faaliyete geçirdi. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleşecek olan tiyatro kursları cumartesi ve pazar günleri olacak. Aldıkları eğitimleri sahnede oyunlarla da taçlandıracak olan kursiyerler, ilk gösterimini Dünya Tiyatrolar Günü'nde Nuri Pakdil'in yazmış olduğu Umut adlı tiyatro oyunu ile gerçekleştirecek.

"Tiyatroya ilgisi olan herkesi bekliyoruz"

Gençlerin sanatsal becerilerini güçlendirmeyi ve özgüvenlerinin artarak sahne rahatlığı kazanmalarını amaçladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak ilçemizi eğitimin, kültürün, sanatın, ve sporun merkezi haline getirmek adına faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kültür ve sanatın kalbi Musiki Muallim Mektebi'mizde başlayacak olan tiyatro kursumuza, tiyatroya ilgi duyan tüm genç ve çocuklarımızı davet ediyorum” diye konuştu.