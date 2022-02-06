İhlas Haber Ajansı

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Mustafa Altındağ: “Ankara derbisini kazandık, mutluyuz”

Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, “Ankara derbisini kazandık, mutluyuz.

Şampiyonluk hedefine doğru yavaş yavaş ilerliyoruz” dedi.


Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Ankaragücü, Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Ankara derbisinde galip gelen taraf olan Ankaragücü'nde maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ankaragücü Teknik Sorumlusu Altındağ, “Ankara derbisini kazandık, mutluyuz. Şampiyonluk hedefine doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Tüm oyuncularımızı kutluyoruz. Lider olduğumuz için mutluyuz. İnançlı bir oyuncu grubumuz var. Ankaragücü hak ettiği yerlere gelecektir" ifadelerine yer verdi.

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