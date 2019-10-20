Mustafa Ati Göksu: “Maç berabere bitebilirdi”

Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Balıkesirspor'da Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, “Çok net bir pozisyonumuz vardı onu gole çevirebilseydik maç berabere bitebilirdi” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, “Başlangıçta çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Öncelikle Keçiörengücü de zor bir takım. Disiplinli takım. Onların da bizim de puana ihtiyacımız vardı. 45. dakikada gol yeyince sistemde değişiklik oldu. İlk yarıda Keçiörengücü daha iyi oynadı ama. İkinci yarıda biz oyunu pas yaparak düzelttik. Çok net bir pozisyonumuz vardı onu gole çevirebilseydik maç berabere bitebilirdi. Bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki haftalarda puanlar alarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.