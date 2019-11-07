Mustafa Ayaz Müzesi 10'uncu yılını kutladı

Ankara'nın önemli sanat merkezlerinden Mustafa Ayaz Müzesi, 10'uncu yaşını kutladı. Ünlü Ressam Mustafa Ayaz, ”Ben her zaman şöyle diyorum, bu müze tek başına yaptığım müze değil, bu müze sanatseverlerle birlikte yaptığım bir müzedir” dedi.

Ayaz Müzesi, 10'uncu yaşını özel bir davetle kutladı. Serenas Group'un da destek verdiği organizasyonda Mustafa Ayaz, 50 yılı aşkın sanat hayatından seçtiği parçalardan oluşan özel bir seçki ile sanatseverlerle buluştu. Sergi sanatseverlerin büyük ilgisiyle karşılanırken, modern sanatlar dans gösterisi de büyük ilgi gördü.

Müzenin sadece kendisinin değil sanatseverlerin olduğunu ifade eden Mustafa Ayaz, “Şimdi 10'uncu yılını kutluyoruz. Tabii ki çok mutluyum. Müzeyi yaparken acaba ben yapabilecek miyim, becerebilecek miyim, ekonomik durum buna müsait mi gibi kaygılar içerisindeydim. Ama zamanla yaptık ve mutlu oldum. 10‘uncu yılını görmem gerçekten benim için mutluluk kaynağıdır. Umarım 20'inci yılını da kutlarız hep birlikte yine. Ben her zaman şöyle diyorum, bu müze tek başına yaptığım müze değil, bu müze sanatseverlerle birlikte yaptığım bir müzedir. Ben çok çalıştım, gece gündüz demeden ürettim. Resimlerimi halk sevdi ve satın aldı. Satılan resimlerden gelen gelirleri ben akıllıca biriktirdim ve burayı yaptırdım. Ben zengin bir ailenin çocuğu değilim, Köy Enstitüleri sayesinde okudum. Köy Enstitüleri olmasaydı bu müze de olmazdı” dedi.

Atatürk'ün izinde olduklarını ifade eden Mustafa Ayaz'ın kızı Nilay Ayaz ise, babasını onun ağzından şöyle anlattı:

“'Atatürk ve önderliğini yaptığı Köy Enstitüleri olmasaydı ne benim okuma ne de bu müzeyi kurma şansım olacaktı.' Bu müze 'Başta Atatürk'e, sonra Türk halkına olan borcumu ödemiş oldum' diyen, yaşadığı zorluklara rağmen resim yapma tutkusundan hiç vazgeçmeyen Mustafa Ayaz'ın gecekonduda başlayan 30 yıllık hayallerini bir müzeye dönüştürme serüvenidir. Bizler Mustafa Ayaz Müzesi olarak yüce Atatürk'ün izinde, bilimin ve sanatın ışığında umutla ve inançla çalışmaya devam edeceğiz.“

Sanatseverler sergilenen yapıtları tek tek inceledi. Müzenin kurucusu ünlü Ressam Mustafa Ayaz'ın 400'den fazla eseri yabancı ülke koleksiyonlarında, 4 bine yakını da yerli koleksiyonlarda bulunuyor.