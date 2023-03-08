Mustafa Dalcı: “Bu maçta belki 7-8 tane sarı kartın olması gerekiyordu”

Sonlara doğru bu gerginliğin sebebi art arda gelen faullerin gerek bize gerekse rakibe verilmeyerek ya da kart gösterilmesi gereken pozisyonlar devam kararı verildi” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, evinde Denizlispor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, “Lig boyu kısaldıkça, makas daraldıkça oynanan her maç daha da önem kazanıyor. Bugün gerçekten mücadelesi yüksek, tempolu bir maç oldu. Belli pozisyonlar da yakaladık. Özellikle birini yarıda yakaladığımız pozisyonlardan birini değerlendirmiş olsaydık maçın şekli ve hikayesi farklı olabilirdi. Denizlispor analizlerimizle de bizi şaşırtmadı. Birinci bölge savunması yapıp genelde kazandıkları toplarla hızlı hücum yapmaya çalışan bir takımdı. Dolayısıyla saha içinde güçlü bir mücadele vardı. Burada hakeme de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bu maçta belki 7-8 tane sarı kartın olması gerekiyordu. Sonlara doğru bu gerginliğin sebebi art arda gelen faullerin gerek bize gerekse rakibe verilmeyerek ya da kart gösterilmesi gereken pozisyonlar devam kararı verildi. Bu da maçın pozitif oyundan uzaklaştırıp biraz daha kaos oyununa çevirdi” diye konuştu.