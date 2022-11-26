Mustafa Dalcı: “Devre arasına kadar kalan maçlarda mutlaka puan almamız lazım”

Çünkü ikinci yarı bizim buna çok ihtiyacımız olacak” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Dalcı, ”Aslında oyuna iyi başladık. İstediğimiz gibi gidiyorduk. Alan savunması yapan bir takımız. Dolayısıyla biz ilk yarı beş oyuncuyla kale çizgisinin oraları düşürmeyi çalışıyorduk. Hafta içinde buna çok çalışmıştık. Dolayısıyla çalıştığımız bir organizasyonda golü bulmamız önemliydi. Golden sonra ikinci bölge savunması yapıp oyuncularımdan özellikle Barış'ın dinamikliği ve çabukluğunu kullanıp buralardan hızlı bir oyun oluşturmayı düşünüyorduk. Golden sonra 3 ya da 4 tane bu opsiyonu yakalamıştık. Finalde bu sıkıntıları yaşadık. Belki oraları daha efektif kullanabilseydik 2-0 bitebilirdi. Karşımızdaki takım tecrübeli bir takım. İkinci yarı rakip takımın tecrübesi bariz bir şekilde ortaya çıktı. Genç oyuncularımızın mücadelesi göz ardı edilemez. Bunun içerisinde tabii ki de tecrübeyi koyabilmemiz lazım. Buralarda eksikliklerimiz var. Olayın ve takımımızın farkındayız. Gelirken, kalan son 4 maçta alabileceğimiz maksimum puanları alıp ikinci yarıda transfer yasağının kalkması ile birlikte güçlü bir takım haline getirecek. Devre arasına kadar kalan maçlarda mutlaka puan almamız lazım. Çünkü ikinci yarı bizim buna çok ihtiyacımız olacak” değerlendirmesinde bulundu.