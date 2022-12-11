Mustafa Dalcı: “Gençlerbirliği bu ligde kalacak”

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Erzurumspor'a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mustafa Dalcı, “Aslında kazanmamız gereken bir maçtı. Bu maçın önemini biliyorduk. Oynanan oyuna bakıldığında berabere kalsak aslında üzüleceğimiz bir maçtı ama içeride genç oyuncularımızın tecrübesizliğini maçın her anında hissediyoruz. İşimiz zor, daha da zorlaştı bunun farkındayız. Gençlerbirliği bu ligde kalacak bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yönetimimiz, başkanımız ikinci yarı transfer yasağı ile çok güçlü bir Gençlerbirliği gelecek ve bu ligde kalacağız diye düşünüyorum. Kaybettiğimiz için tabi ki üzgünüz” diye konuştu.